Dieci risultati utili di fila: la Roma ora è solida. Solo contusione per Abraham

I giallorossi si godono un ottimo Cristante e un Mkhitaryan vicino al rinnovo. Zaniolo ha lavorato ancora a parte. Rifiutato lo richiesta di sconto del Milan per Florenzi

Redazione

La Roma si gode la vittoria di misura contro la Sampdoria. Il gol di Mkhitaryan è valso il decimo risultato utile consecutivo, dato che accomuna i giallorossi a top club europei come Barcellona e Liverpool. Dalla sconfitta interna contro la Juve Mourinho ha voltato pagina e ha insegnato ai suoi un nuovo spartito. Da quella sera di gennaio la difesa non ha più subito gol negli ultimi minuti e in generale la squadra sembra aver raggiunto solidità e cinismo insperati a un certo punto della stagione. Tra i protagonisti del match di ieri c'è stato sicuramente Cristantesempre più indispensabile per il centrocampo nonostante lo stallo sul rinnovo di contratto. Rinnovo che sembra essere imminente per Mkhitaryan: "Ne parleremo nei prossimi giorni" ha detto l'armeno nel post-partita. Abraham, invece, non è stato protagonista a Marassi, ma sicuramente è un punto di riferimento importante per i suoi. L'inglese, che ha preso parte a una lunga intervista al portale 'Talk Sport', è stato costretto ad abbandonare il campo in anticipo per un dolore persistente alla spalla. I controlli hanno confermato quanto già immaginato dai medici: si tratta di una contusione che non impedirà all'attaccante di essere a disposizione per i prossimi impegni.

Oggi era regolarmente a Trigoria per iniziare la preparazione al Bodo insieme ai compagni, ma senza Zaniolo che ha lavorato a parte. Per i giallorossi inizia una settimana impegnativa che li vedrà affrontare i norvegesi in Conference prima, e la Salernitana poi. Domenica prossima contro i campani, non ci sarà Pellegrini. Il capitano, infatti, si è procurato un'ammonizione da diffidato contro i blucerchiati per perdita di tempo. Episodio che non è andato giù oltre Manica dove hanno definito il gesto una 'grande merd...'. La vittoria di ieri, unita alla sconfitta della Juve, ha rimesso i giallorossi in corsa per il quarto posto. Ne è consapevole anche Allegriche tirandosi fuori dalla scudetto si è detto preoccupato della squadra di Mourinho. Sulla Roma si è espresso anche l'ex Lima: "Non c’è paragone fra la mia squadra e quella attuale. Lo Special One sta facendo un grande lavoro ma ha ancora tanto da fare".

Mercato Roma, nessuno sconto per Florenzi. Infantino: "Intitolate l'Olimpico a Rossi"

Oltre i rinnovi da chiudere, ci sono i prestiti da definire. Il Milan avrebbe chiesto in questi giorni uno sconto da 4,5 a 3 milioni per rendere definitivo l'acquisto di Florenzi. Dalla società giallorossa, però, è arrivato un secco rifiuto che vuole mantenere in essere gli accordi presi in estate. Continua a tenere banco la questione dell'intitolazione dell'Olimpico a Paolo Rossi, Infantinoha infatti ribadito la sua opinione: "Non c’è italiano che abbia fatto di più per lo sport e per l’Italia in un momento veramente difficile come Paolo Rossi. Lo merita". Per quanto riguarda lo stadio della Roma, invece, si è espresso Bonessio, Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale: "La collocazione che fu trovata in passato a Tor di Valle nell’ansa del Tevere, aveva tutta una serie di motivi ostativi ambientali che la rendeva inadeguata. L’opzione Pietralata è sicuramente migliore, ce ne sono anche altre".

Simone Candela