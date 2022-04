Roma, il Milan chiede uno sconto per Florenzi: no della società giallorossa

Pinto non accetterà nessuna riduzione sul riscatto del terzino della Nazionale

Come riporta il sito calciomercato.com Alessandro Florenzi verrà riscattato dal Milan. La società rossonera, però, ha provato a sondare il terreno per uno sconto da chiedere alla Roma. Da 4,5 milioni di euro il Milan voleva passare a 3 milioni, ma ha ricevuto un secco no dalla proprietà giallorossa. La sensazione è che la ferma volontà della Roma è quella di mantenere gli accordi stipulati la scorsa estate e non metterà a rischio la conferma in rossonero di Florenzi. La scelta è stata già presa e verrà resa ufficiale al termine della stagione.