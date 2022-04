Giallo Pellegrini, in Inghilterra non ci stanno: “È una merd…”

Episodi che non si vedono spesso nello sportivo calcio inglese: però si fischiano gli inni delle altre nazionali e non si stigmatizzano sempre le simulazioni di Sterling e compagni

“Una merd...”. In Inghilterra certi atteggiamenti considerati antisportivi proprio non piacciono, anche se a volte a dettare l’etica è più l’ipocrisia. Il giallo voluto e rimediato da Lorenzo Pellegrini con la Sampdoria per evitare una eventuale squalifica col Napoli ha scatenato le polemiche sui social e sui tabloid inglesi. Il Daily Star riporta numerosi commenti che prendono di mira l’ex Chelsea Josè Mourinho e il capitano della Roma per il gesto. "Quando il suo numero si è alzato, Pellegrini a passo lento e si è tolto la fascia prima di compiere l'insolito gesto di togliersi i parastinchi mentre si allontanava dal campo" - racconta il Daily - "Mentre i giocatori della Samp protestavano l'arbitro ha mostrato il giallo. I tifosi e la piazza hanno adorato il modo di fare del centrocampista, soprattutto considerando il fatto che ora squalificato per la prossima partita di Serie A contro la Salernitana, ultima classificata, non mancherà invece contro Napoli e Inter". Poi la foto di Pellegrini con la didascalia: “Una buffonata”. E il video di un tifoso che urla tutto il suo disappunto. Episodi, come detto, che non si vedono spesso nello sportivo calcio inglese dove però si fischiano gli inni delle altre nazionali e non si stigmatizzano sempre le simulazioni di Sterling e compagni. God Save the appearances.