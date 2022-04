Trigoria, lavoro di scarico per chi ha giocato ieri: Zaniolo si allena a parte

Il 22 giallorosso non ha ancora smaltito l'infortunio. Allarme rientrato per Abraham, giovedì ci sarà con il Bodo

Archiviata la gara con la Sampdoria la Roma si è ritrovata oggi a Trigoria per preparare la sfida con il Bodo/Glimt. Gara in programma giovedì alle ore 21 e valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League. Divisione in gruppi per i ragazzi di Mourinho, lavoro di scarico in palestra per chi ha giocato ieri. Presente anche Spinazzola insieme ai compagni. Abraham che ieri era uscito dolorante per una contusione alla spalla ha lavorato con la squadra. Lavoro in campo per chi ieri non è sceso in campo o lo ha fatto solo per gli ultimi minuti di gara. Ancora a parte Zaniolo che deve recuperare dall'infortunio che lo ha tenuto fuori nella gara con la Sampdoria.