Roma, Infantino: “Bisogna intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi, lo merita”

Il presidente della Fifa ha parlato dello stadio della Capitale e della sua possibile intitolazione al campione del mondo del 1982

Gianni Infantino, presidente Fifa, ha parlato in un convegno organizzato a Firenze per ricordare la memoria di Artemio Franchi. Nel suo intervento, il numero 1 del calcio mondiale ha parlato anche dello Stadio Olimpico e della sua possibile intitolazione a Paolo Rossi: "Cosa aspettiamo a dare il nome dello stadio Olimpico a Paolo Rossi? Non c’è italiano che abbia fatto di più per lo sport e per l’Italia in un momento veramente difficile come Paolo Rossi. Per favore. Sono mesi che cerco di capire chi decide questa cosa e non ci sono riuscito. Visto che tutti i dirigenti sono qua, a Palazzo Vecchio, dateci una mano a chiamare l’Olimpico Paolo Rossi. Credo che lo meriti". La proposta era partita dal presidente della FIGCGravina lo scorso novembre e alla fine di dicembre, la Camera dei deputati aveva approvato, con 387 voti favorevoli, l'ordine del giorno con il quale impegnava il governo a valutare la possibilità di intitolare lo stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi.