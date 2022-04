Dieci risultati utili consecutivi: solo Barcellona e Liverpool meglio della Roma

Giallorossi quasi inarrestabili dall'inizio del nuovo anno. In Europa solo due squadre hanno fatto meglio

Dieci partite senza sconfitta e una crescita costante in campionato dopo il ko grottesco con la Juve. La Roma di Mourinho non sa più perdere e ora rischia di raggiungere un record difficilmente immaginabile un paio di mesi fa. Nei top cinque campionati europei, infatti, solo Liverpool (11) e Barcellona (14) hanno fatto meglio in termini di risultati utili. La Roma si mette alle spalle il Milan, in lotta per lo scudetto, il Genoa, alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza, e lo Strasburgo. In assoluto, dall'inizio del nuovo anno, la Roma ha disputato in totale 20 gare, perdendone solamente tre: la prima del 2022 contro il Milan a San Siro, lo scontro diretto Champions con la Juventus e in Coppa Italia contro l'Inter. Un cambio di rotta evidente se si pensa che prima dell'anno nuovo, i giallorossi non erano mai riusciti a superare le tre gare senza sconfitta in campionato.