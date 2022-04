Pellegrini, il giallo voluto e il rischio multa: la mossa di Mou non è nuova

I precedenti con Maicon e Sergio Ramos per evitare squalifiche più pesanti. Il capitano potrebbe ricevere un'ammenda

Scaltrezza. Una dote che nel mondo del calcio (e non solo) paga spesso e volentieri. Josè Mourinho potrebbe insegnarla all’università e ieri ne ha dato un piccolo esempio quando ha sostituito Pellegrini per fargli prendere una ammonizione salva Napoli. Il capitano, diffidato, salterà infatti la gara più agevole con la Salernitana evitando di saltare le prossime sfide (tra cui l’Inter) decisamente più ostiche. Una mossa che non è nuova nelle squadre dello Special One. Ai tempi dell’Inter accadde un episodio simile con Maicon. Il terzino brasiliano era solito a prendere il quinto cartellino giallo a ridosso della pausa natalizia, per prolungare la sua vacanza. Mourinho accettò solo a condizione che segnasse due gol: Maicon realizzò la doppietta richiesta, togliendosi la maglia per esultare e per prendersi quel famoso quinto cartellino giallo. Un altro episodio avvenne negli anni di Mourinho al Real Madrid. Durante una gara di Champions contro l’Ajax, con il risultato sul 4-0 per gli spagnoli, Mou chiese a Sergio Ramos e Xabi Alonso di farsi espellere, prendendo il secondo giallo, per farsi squalificare nell’ultima ininfluente partita del girone.