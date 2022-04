Semplice contusione per Abraham dopo Samp-Roma. Recupera per il Bodo

L'inglese ieri sera è rimasto coinvolto in uno scontro con due avversari che gli ha procurato dei dolori alla spalla, ma lo Special One può tirare un sospiro di sollievo

La partita di Abraham contro la Sampdoria finisce all'80'. Una gara non facile per l'inglese che non ha avuto molti palloni giocabili a causa dell'ottima organizzazione blucerchiata. Come se non bastasse, a metà del secondo tempo, è rimasto coinvolto in uno scontro con due avversari che gli ha procurato dei dolori persistenti alla spalla destra. Nulla di grave però è emerso dai controlli svolti ieri sera, l'ex Chelsea ha riportato una semplice contusione. Un sospiro di sollievo per Mourinho in vista dei quarti di Conference contro il Bodo Glimt di giovedì: il giocatore dovrebbe recuperare senza alcun tipo di problema.