Derby e Feyenoord, allerta massima per l’ordine pubblico. Matic recupera

Oltre mille agenti vigilieranno domani per Lazio-Roma, stracittadina particolarmente sentita. Karsdorp si è operato al naso e non ci sarà, il serbo è ok. Intanto i tifosi olandesi già minacciano nuovi disordini nella capitale

Roma-Feyenoord, è già tensione. Gli ultras olandesi promettono battaglia, dal Comune vogliono il divieto

Il timore di scontri resta comunque centrale, soprattutto dopo quanto successo a Napoli e a San Sebastian. Proprio la Real Sociedadoggi ha condannato gli eventi di giovedì sera e gli scontri tra tifoserie, con i romanisti assaliti dagli ultras di casa: "Il club desidera esprimere il suo più fermo rifiuto nei confronti degli incidenti che sarebbero stati commessi dai tifosi della Real Sociedad e della Roma nel periodo precedente la partita di ieri". La paura c'è già invece per la doppia sfida con il Feyenoord in programma da aprile. Anche perché dall'Olanda sono già arrivate minacce di ripetere quanto fatto anni fa nella capitale. L'assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato ha infatti tuonato: “Quello che è successo mercoledì a Napoli, non deve ripetersi da noi. Certi ultras, qui non devono venire”, le parole che arrivano dopo quelle del sindaco Gualtieri. La richiesta è quella di vietare la trasferta ai tifosi olandesi, ma l'associazione dei tifosi del Feyenoord non ci sta ed è addirittura fiduciosa che l'Uefa deciderà di giocare la partita in campo neutro in caso di divieto.