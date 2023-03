La Real Sociedad condanna gli scontri con i tifosi della Roma: “Il calcio è unione”

La Real Sociedad, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha manifestato la propria condanna verso gli scontri avvenuti fuori lo stadio tra i tifosi baschi e quelli della Roma prima del ritorno degli ottavi di finale di Europa League: "Il club desidera esprimere il suo più fermo rifiuto nei confronti degli incidenti che sarebbero stati commessi dai tifosi della Real Sociedad e della Roma nel periodo precedente la partita di ieri". Questo l'inizio del comunicato che poi prosegue: "Intendiamo il calcio come un'arena di fraternizzazione e unione tra persone, città e paesi e non come uno spazio di scontro e odio. Vogliamo mostrare la nostra preoccupazione per il proliferare di questo tipo di incidenti che ci allontanano completamente da ciò che il calcio e lo sport in generale dovrebbero essere". Poi la chiosa finale nella quale il club basco minaccia di ritirare le tessere degli abbonati, qualora le indagini della polizia dimostrassero il loro coinvolgimento: "Manifestiamo la nostra ferma volontà di non ammettere tra i nostri soci persone che, qualora le indagini lo dimostrassero, sono state coinvolte negli incidenti".