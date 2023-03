Roma-Feyenoord, Slot: “Speriamo di avere i tifosi. Siamo diversi rispetto a Tirana”

Arne Slot, tecnico del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa prima del big match di Eredivisie contro l'Ajax. Non è mancata però la domanda sul sorteggio che ha messo di fronte di nuovo la formazione di Rotterdam e la Roma: "Un bel sorteggio. Speriamo di poter portare i nostri tifosi. Se abbiamo una possibilità? Sarebbe assurdo dire di no". Queste le prime parole di Slot che poi prosegue ricordando anche il match di Tirana: "Abbiamo perso la finale in Albania, ma quella partita è stata equilibrata. La Roma è riuscita a rafforzare la squadra, noi giochiamo con una rosa quasi completamente nuova. Ma è un bell'appuntamento".