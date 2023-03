Lazio, nella rifinitura Hysaj si è allenato col gruppo

Doppio allenamento oggi della Lazio a Formello. La prima seduta di oggi c’è stata alle 11 con i primi accenni di tattica per la sfida di domani e poi nel pomeriggio intorno alle 16:30 con esercizi su palle inattive. La notizia buona per Sarri è stata la presenza di Hysaj anche se non al meglio con la caviglia destra. Al contempo però non si è allenato Patric, out per febbre. Come previsto, si è presentato anche Lotito che, con ogni probabilità, più tardi parlerà alla squadra, come riporta cittaceleste.it.