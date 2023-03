Lazio-Roma, Sarri non parlerà in conferenza stampa prima del derby

Un derby silenzioso, almeno alla vigilia. Sarri, come Mourinho, non parlerà prima di Lazio-Roma (in programma domani alle 18) come accaduto la scorsa settimana con il Bologna. Il club biancoceleste dunque sceglie la via del silenzio stampa, la stessa della Roma che continua la sua protesta dopo la squalifica confermata per l'allenatore portoghese. Lo Special One anche nel derby assisterà alla partita dalla tribuna, con Foti invece a guidare la squadra.