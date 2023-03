Roma-Feyenoord, già venduti oltre 19 mila biglietti

Si va verso l'ennesimo sold out all'Olimpico e probabilmente verso un record di presenze. Per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League Roma-Feyenoord del 20 aprile sono stati venduti già oltre 19 mila biglietti, nella prevendita iniziata ieri destinata in prelazione agli abbonati della Serie A che terminerà lunedì alle 16.00 quando inizierà la prelazione per gli abbonati Coppe, che potranno confermare la loro presenza fino alle 15.59 di mercoledì 22 marzo. C'è tanta attesa per la doppia sfida che vedrà di nuovo opposte le due finaliste della scorsa Conference League ed il pubblico romanista ha già risposto presente sin da questi due primi giorni di vendita.