Lazio-Roma, domani oltre mille agenti nella zona dello stadio per evitare incidenti

Capitale blindata domani per il derby Lazio-Roma, che si disputerà allo stadio Olimpico alle ore 18, dopo l'allerta diramata dal Viminale sul rischio scontri. Saranno oltre mille gli uomini delle forze dell'ordine in campo per evitare incidenti, come riporta Adnkronos. Servizi preventivi capillari sono già scattati nel pomeriggio in tutti i luoghi di aggregazione delle due tifoserie. Controlli ad ampio raggio saranno invece messi in campo domani intorno allo stadio. Le prime chiusure di strade nella zona dell'Olimpico scatteranno già dalle 14. Un piano sicurezza già collaudato per gli altri derby ma che sarà rafforzato in conseguenza delle indicazioni del Viminale. Massima attenzione quindi anche da parte degli investigatori della digos di Roma e dei carabinieri del Nucleo informativo che sono già al lavoro sul monitoraggio dei tifosi.