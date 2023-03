Mercato, Abraham il preferito per l’attacco dell’Aston Villa. La Roma fissa il prezzo

Il rendimento dell'attaccante inglese non è più quello della scorsa stagione e il club giallorosso pensa alla cessione in estate

Pochi gol e qualche panchina di troppo. Dopo un primo anno ad alti livelli, la seconda stagione ha regalato alla Roma un Tammy Abraham profondamente diverso e non più al centro del progetto. Come riportato da Calciomercato.com, l'attaccante inglese è da diversi mesi in cima alla lista dell'Aston Villa per l'attacco del prossimo anno. Non solo i Villans, su di lui gli occhi di tanti club di Premier League e la Roma potrebbe pensare ad una cessione in estate a fronte però di un'offerta superiore ai 40 milioni di euro.