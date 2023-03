Onorato: “A Roma certi ultras non devono venire. Evitiamo un disastro annunciato”

Le parole dell'Assessore allo Sport e ai Grandi Eventi di Roma Capitale: "Quanto successo mercoledì a Napoli non deve ripetersi da noi"

Alessandro Onorato, Assessore allo Sport e ai Grandi Eventi di Roma Capitale, ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero nella quale parla anche della preoccupazione sull'arrivo a Roma dei tifosi olandesi per il ritorno dei quarti di finale di Europa League previsto per il 20 aprile: "È surreale che il 20 aprile, mentre il sindaco Gualtieri, il Comitato promotore per Expo e diversi ministri del governo Meloni saranno concentrati ad accogliere i commissari del Bie, noi ci dobbiamo preoccupare se ricevere p meno gruppi organizzati, che già nel 2015 hanno creato disordini a Roma, come dimostrano i danni alla fontana della Barcaccia di piazza di Spagna."

Allora Stop ai tifosi olandesi? “Sì, quanto successo mercoledì a Napoli, non deve ripetersi da noi. Certi ultras qui, non devono venire. Roma non è una città qualunque, ma un museo a cielo aperto”.

In quei giorni arriverà una delegazione del Bie per capire se Roma può ospitare l’Expo del 2030. “Ripeto, è tutto surreale. Se si verificheranno incidenti, sarebbe un pessimo biglietto da visita nel mondo non solo per Roma, ma per tutta l’Italia. Bisogna dimostrare di essere in grado di gestire qualunque situazione, anche la più critica. Roma l’ha sempre fatto, ma va messa nelle condizioni di poterlo fare. E sono sicuro che il governo le darò il sostegno che merita”.

Gualtieri ha già bussato alla porta del Viminale. “E il sindaco ha fatto benissimo a chiedere al ministro degli Interni Piantedosi di valutare il blocco della partecipazione degli ultras del Feyenoord. Qui non si tratta di bloccare la legittima aspettativa di tifare per la propria squadra, ma di evitare un disastro annunciato”.