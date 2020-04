De Rossi: “Tornerò a Roma”. Fonseca apre alla difesa a tre. Dzeko ricorda: “Convinto da Sabatini”

Ricordi, amarcord ed emozioni. Nel frullatore della giornata giallorossa c’è stato un mix particolare di stati d’animo, a cui ha contribuito soprattutto il solito Daniele De Rossi. “Mi sono trasformato da un calciatore vecchio a un allenatore giovane. Sono rilassato e sto vivendo così questo momento, qualcosa che da calciatore non mi potevo permettere”. Queste le sue parole nell’intervista fiume a Sky Sport, riflessioni che fanno capire anche gli obbiettivi per il futuro: “Mi piacerebbe sedermi sulla panchina della Roma, ma non ho fretta di farlo accadere. Penso, presumo e spero che un giorno succederà, ma dovrà succedere perché sono diventato un bravo allenatore e non perché sono stato un calciatore importantissimo di questa squadra”. Intanto DDR prosegue la quarantena casalinga circondato dai familiari e dal popolo social sempre presente, un po’ come Francesco Totti. Quest’ultimo, nell’ennesima diretta Instagram, ha voluto ribadire il concetto sulla solidarietà e sull’attenzione da utilizzare in questo particolare momento storico: “Abbiamo fatto uno sforzo di un mese e mezzo, non si può vanificare tutto. Ci sarà tempo per andare al mare”.

FASCIA – Da un capitano all’altro insomma, in un passaggio virtuale di fascia dal passato al presente. Un presente tutto bosniaco targato Edin Dzeko. “Sabatini venne a trovarmi in Croazia e mi disse che non se ne sarebbe mai andato senza di me. Mi convinse a scegliere la Roma. Poi l’arrivo nella capitale con tutti quei tifosi, un’accoglienza incredibile“, ha ricordato l’attaccante ripercorrendo la tappe più importanti della sua vita e della sua carriera. Un percorso, giallorosso sin dal principio, fatto di amicizie importanti come quella con Kolarov e di grandi tecnici come Magath e Mancini, fino ad arrivare a Paulo Fonseca. E sull’attualità romanista si è concentrato proprio il portoghese, non escludendo una novità tattica per il futuro: “Penso di poter utilizzare la difesa a tre in futuro, perché può anche essere fatto in maniera offensiva. Inoltre è importante nella marcatura preventiva”. Chissà se nel progetto tattico ci sarà sarà spazio per Pastore, un Flaco emozionato e pensieroso nella diretta Instagram in cui ha ricordato soprattutto le esperienze passate al Talleres, all’Huracan, al Palermo di Sabatini e Delio Rossi e al PSG con l’ex Roma Menez.

RIPRESA – Con il tour de force ipotizzato dai vertici federali per la ripresa della Serie A stoppato costantemente dal governo. la Roma tiene sotto controllo sia il presente ma soprattutto il futuro. Con tutte le implicazioni di mercato del caso. In entrata i giallorossi iniziano a pensare al ghanese dell’Atletico Thomas: clausola rescissoria da 50 milioni e concorrenza altissima da molti club di mezza Europa. Tra questi lo United, con cui Petrachi dovrà risolvere la questione legata a Smalling, sebbene l’ultimo borsino non porti indicazioni molto positive. Ci sarà anche da capire i margini di manovra per il riscatto di Mkhitaryan, fondamentale nell’ultimo scampolo di campionato pre Coronavirus, e il destino di Florenzi. Alle porte di Trigoria potrebbe bussare il grande ex Monchi, rimasto da sempre estimatore dell’ex numero 24 della Roma.