Roma, Mkhitaryan il giornalista: sarà lui a intervistare i tifosi – VIDEO

Duttile in campo, ma anche fuori. Veste diversa per Mkhitaryan, che nella nuova iniziativa della Roma sui social si travestirà da reporter e intervisterà i tifosi giallorossi. Un modo, questo, per rimanere in contatto continuo e costante con la fan base giallorossa. L’attaccante di Fonseca ha voluto lanciare un messaggio sul web per introdurre l’appuntamento: “Spero che stiate tutti bene. Pensavo che in questo periodo di isolamento potremmo scambiarci i ruoli e potrei intervistarvi. Quindi ho alcune domande da farvi. Scrivete le risposte e retwitteremo le migliori“.