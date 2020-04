Edin Dzeko era destinato a giocare nella Roma. L’attaccante prima di arrivare in Italia ha giocato nel proprio paese, la Bosnia, per poi maturare prima in Germania e successivamente in Inghilterra. Adesso il classe ’86 è diventato anche il capitano della squadra capitolina dopo essere diventato uno dei migliori realizzatori della storia del club di Trigoria. Chissà se se l’immaginava quando da adolescente indossava la sciarpa con i colori giallorossi.