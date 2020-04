Curva Sud, solidarietà e beneficenza: gli ultras consegnano generi alimentari ai bisognosi

Continuano le iniziative di solidarietà nella Capitale per combattere, anche e soprattutto a livello sociale, il problema relativo al Coronavirus. Stavolta a scendere in campo sono stati gli ultras della Roma che, in occasione del decennale della scomparsa di Fabio Il Roscio, figura di riferimento della tifoseria organizzata, hanno prima dato il via a una raccolta fondi spontanea e poi hanno acquistato e consegnato generi alimentari e beni di prima necessità alle famiglie più bisognose. A supportare la Curva Sud è stata l’associazione ‘Gruppo Idee’, con cui il tifo organizzato ha collaborato sia per fare visita ai bambini dei vari reparti dell’Umberto I sia per far sì che in soli tre giorni venissero recapitati alle persone in difficoltà tutti i pacchi preparati. In questo momento di calcio fermo, ciò che invece continua è l’amore della Curva Sud per la propria città. Un cuore che batte anche in questo momento di grave difficoltà.