Edin Dzeko si racconta in un lungo speciale. Il capitano e leader della Roma parla durante i giorni di quarantena, in attesa di poter tornare in campo. Ecco un’estratto dell’intervista rilasciata a Sky:

Com’è stato il tuo arrivo a Roma?

“Prima di venire in Italia avevo sentito che i tifosi sono molto calorosi, però quella cosa lì non me la sarei aspettata, ti dico la verità, ero veramente sorpreso”.