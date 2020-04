Mercato, dalla Spagna: il Siviglia di Monchi pensa a Florenzi, la Roma chiede 12 milioni

La parentesi spagnola di Alessandro Florenzi potrebbe continuare al termine di questa stagione. Nonostante la Roma abbia ceduto l’ex capitano in prestito secco al Valencia, le possibilità che il giocatore torni a Trigoria restano basse. Come riporta il portale spagnolo ‘TodoFichejes’, un altro club iberico sarebbe sulle tracce del terzino: il Siviglia di Monchi. Mentre l’agente Lucci è al lavoro con diverse squadre per pianificare il futuro di Florenzi, l’ex ds romanista avrebbe contattato Petrachi per sondare le possibilità di un suo acquisto. La Roma chiede 12 milioni di euro.