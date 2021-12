Crisi Roma, Mourinho attapirato e meno Special. Totti: “Non escludo il ritorno”

I tifosi seguono in massa la squadra nonostante i risultati: a ruba i biglietti contro Samp e Spezia. Il tecnico riceve un altro tapiro e all'estero c'è chi lo rifiuta. Sul mercato spunta Tolisso oltre ai soliti noti. Ferrero arrestato

Il mercato estivo, quello che ha aperto le danze al percorso targato Mourinho, è stato costoso ma definito di "reazione" all'epoca dei fatti. I nuovi acquisti al momento, non stanno dando i risultati sperati: vedere la classifica per credere. Difficile piazzare gli esuberi e come se non bastasse, il bilancio è pure in rosso. Tiago Pinto si sarebbe informato su Aarons del Norwich, il talento under 21 che si alternerebbe con Karsdorp, ma costa troppo, ci sono altre big e gli inglesi hanno detto di no. I rinforzi servono perlopiù in mediana e sulla catena di destra. Sempre vivo il nome Dalot, seppur con il nuovo tecnico dello Utd sembra stia trovando spazio. In alternativa ci sarebbe Henrichs del Lipsia. Se Zakaria va a Torino sponda Juventus, la Roma potrebbe virare dunque su Grillitsch in scadenza a giugno con l'Hoffenheim, oppure Roca. Il nome Tolisso è solo una suggestione. Ad ogni modo, sarebbe un mercato che salvo scenari imprevisti, non dovrebbe svoltare la stagione della Roma. E' svoltato invece il futuro della Sampdoria, con il Presidente Ferrero che stamattina è stato arrestato. Il club blucerchiato, al momento non indagato, ha reso ufficiale il comunicato di dimissioni dell'ormai ex patron.