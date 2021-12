16 gare e 7 ko: solo una volta peggio negli ultimi 70 anni

In tutti questi precedenti la i giallorossi non avevano ottenuto 8 vittorie come quest'anno con Mourinho

Dai tempi dell’unica retrocessione, e sono passati settant’anni, solo una volta la Roma aveva subìto più delle attuali 7 sconfitte nelle prime 16 partite di campionato: come riporta Massimo Perrone sul Corriere della Sera, successe nel 1973-74, stagione infausta per i tifosi giallorossi perché fu quella del primo scudetto della Lazio. Nel 1950-51 le sconfitte in 16 giornate furono 9; a fine campionato diventarono 20, causando la retrocessione di un punto nonostante la vittoria all’ultimo turno contro il Milan già sicuro dello scudetto. Nel 1973-74 Scopigno perse 4 delle prime 6 partite contro Torino, Milan, Genoa e Foggia; Anzalone lo esonerò chiamando Liedholm, lo svedese cominciò perdendo in casa col Napoli e poi nel derby, prima della 16ª giornata venne sconfitto anche da Inter e Juventus, nel girone di ritorno subì solo 3 ko e chiuse all’8° posto a -14 dalla Lazio campione d’Italia. Negli ultimi 48 anni, la Roma aveva incassato 7 sconfitte in 16 partite anche nel 1978-79, nel 1992-93 e nel 2008-09. In tutti questi precedenti, comunque, la Roma non aveva mai ottenuto 8 vittorie in 16 giornate come quest’anno con Mourinho: al massimo i successi furono 7 con Spalletti, che aveva 23 punti e che a fine campionato riuscì a qualificarsi per i preliminari di Europa League.