I tifosi dell’Everton bocciano Mourinho: “Assolutamente orribile”

I supporters dei Toffees commentano su Twitter le voci di un possibile arrivo di Mourinho sulla panchina dell'Everton per sostituire Benitez

In Inghilterra continua a circolare la voce di un possibile arrivo di Josè Mourinho sulla panchina dell’Everton per sostituire Rafa Benitez. I Toffees, dopo aver ingaggiato lo spagnolo in estate, hanno raccolto solo 2 punti nelle ultime otto giornate di Premier League, 15 in 14 partite disputate, incassando anche un sonoro 4-1 nel derby di Liverpool giocato in casa. L’allenatore ex Napoli sembra avere le ore contate ma sulle voci riguardanti Mourinho, i tifosi dell’Everton hanno pareri discordanti. C’è chi crede che non ci sia molte differenza tra lui e Benitez, chi lo definisce un allenatore finito mentre alcuni commentano la notizia definendola “pretty horrific” (piuttosto orribile) o “absolutely terrifying” (assolutamente terrificante). Lo Special One non gode di grande fiducia oltremanica dopo l’ultima esperienza sulla panchina del Tottenham, conclusa con l’esonero ancor prima del termine della stagione. Catalogato come un allenatore difensivista, il portoghese non è considerato perciò la risposta ai problemi dalle parti di Goodison Park, quantomeno dai supporters locali. La Roma dal canto suo non si farà scappare così facilmente il Portoghese che, nonostante un avvio a rilento, ha sempre ribadito la volontà di rimanere in giallorosso per tutti e 3 gli anni di contratto.