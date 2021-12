Mercato Roma, chiesto Aarons in prestito ma il Norwich dice ‘no’

Sulle tracce dell'under 21 ci sono anche il Borussia Dortmund e il Tottenham di Conte

Secondo calciomercato.it la Roma si starebbe muovendo per Max Aarons, talento del Norwich e dell'Under 21 inglese. Tra gli obiettivi di Pinto per il mercato di gennaio, in cima alla lista compare la necessità di trovare un sostituto di Karsdorp; e l'inglese, che compirà 22 anni il prossimo 4 gennaio, sembra il profilo adeguato per dare fiato al terzino olandese. I giallorossi avrebbero chiesto il calciatore in prestito con diritto di riscatto, ma gli inglesi hanno risposto con un secco 'no'.