Roma-Inter, nuovo Tapiro d’oro a Mourinho e lui fugge ancora

Mourinho nuovamente bersaglio di Valerio Staffelli. Per lui un altro Tapiro d'oro

Questa sera a Striscia la notizia José Mourinho si è aggiudicato il terzo Tapiro d’oro della carriera dopo che sabato all’Olimpico la Roma ha perso 0-3 contro l’Inter. «Dopo il triplete c’è stata la tripletta. Dica la verità, ha perso apposta perché è ancora interista?», ha chiesto Valerio Staffelli all’attapirato allenatore, che anche questa volta è scappato via senza ritirare il premio. Il primo lo aveva ricevuto ai tempi dell'Inter, precisamente il 23 gennaio 2009, mentre il secondo, il primo in giallorosso, lo scorso novembre dopo le pesanti sconfitte in trasferta contro il Bodo e contro il Venezia. Tutte e tre le volte però, il portoghese è riuscito a fuggire alla consegna del premio