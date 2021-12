Mercato di reazione e scelte sbagliate: viaggio nella crisi della Roma

Difficile capire dove sta la verità in questa pazza stagione dei giallorossi, fatta di tonfi più che di soddisfazioni al momento

Tiago Pinto ad inizio stagione si era dato un bell’ 8 come voto al mercato. Lecito attendersi di più però da un mercato che va oltre gli 80 milioni di euro, non c’è dubbio. Peccato che dal tecnico sia stato definito “di reazione”. Non erano colpi mirati dunque. “E’ stato un mercato non programmato” diceva Mourinhho nel post partita contro il Trabzonspor in una calda serata del 19 agosto 2021. “Manca qualcosa che spero arriverà la prossima estate” aggiungeva lo Special One. Mourinho sapeva, da allenatore navigato, che la stagione sarebbe stata lunga e che con questo organico difficilmente si sarebbe tolto delle soddisfazioni. Sia ben chiaro, tutto è ancora in gioco e la Roma può ancora lottare per il quarto posto – seppur sia difficile – e per la Conference League. Ma il mercato di reazione prevede l’ammontare di 57 milioni e mezzo tra Abraham e Shomurodov ed esempio. Ovvero 7 gol in due in stagione. Non si può parlare dunque di “potenziale offensivo nullo” se si guarda ai costi. Complesso sostituire Dzeko che alla Roma è andato a segno 119 volte, ma la “reazione” è passata per una spesa troppo alta (Abraham era assente per squalifica contro i neroazzurri però). Forse in futuro si vedranno i frutti ma ad oggi il reparto d’attacco sembra spaesato. Il tecnico ha persino dovuto rifugiarsi in Felix per vedere i frutti di una parziale reazione a Genova, nel post crollo di Venezia. Un altro acquisto che non è costato poco a Tiago Pinto è stato quello di Vina, titolare inamovibile della sua nazionale, dal quale ci si aspettava decisamente di più. In Brasile i tifosi del Palmeiras hanno preso male la partenza dell’uruguayano e il prezzo del cartellino, 13 milioni, non dava affatto la sensazione di essere un colpo poco studiato. RuiPatricio non è in discussione, ma difficile non storcere la bocca dopo la rete subita da Calhanoglu direttamente da calcio d’angolo. Il “fuori programma” non prevede la spesa di ulteriori 11,5 milioni di euro per un portiere di livello internazionale, seppur classe 1988.Il portoghese era partito come l’uomo di fiducia designato da Mourinho e sta degenerando insieme alla squadra. Insomma, ben 82 milioni andati via per un mercato di reazione.