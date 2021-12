Calciomercato Roma, suggestione Tolisso per il centrocampo

Il giocatore è in scadenza nel 2022 e il Bayern Monaco potrebbe lasciarlo partire per rientrare almeno parzialmente dei 42 milioni spesi per il cartellino

La sessione di mercato invernale si avvicina. Gli ultimi risultati hanno dimostrato come la Roma abbia bisogno di innesti importanti per rimediare ad alcune lacune mostrate dalla rosa. Come è noto, Pinto dovrà lavorare per regalare a Mourinho un centrocampista e dalla Germania, il portale 'Fussballtransfers.com', ha riportato in queste ore un interesse del club giallorosso per Corentin Tolisso del Bayern Monaco. Il giocatore è in scadenza a giugno del 2022, ma i bavaresi potrebbero convincersi a lasciarlo partire già a gennaio per rientrare, almeno parzialmente, dei 42 milioni sborsati per acquistarlo. Sul francese si registra anche l'interessamento di Inter e Tottenham. In questa stagione ha registrato 8 presenze e un assist tra campionato e coppe.