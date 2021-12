Roma, attesi oltre 40 mila tifosi all’Olimpico contro Sampdoria e Spezia

Nonostante il momento difficile, i tifosi continuano a sostenere la squadra

La Roma non sta vivendo un buon periodo. Contro l'Inter è arrivata una pesante batosta. L'unica nota positiva di sabato sono stati i cori innalzati dai tifosi per sostenere la squadra nonostante il 3-0 appena subito. Tifosi che torneranno a ripopolare l'Olimpico per le gare contro Sampdoria e Spezia. Il 13 dicembre, giorno della sfida agli uomini di Thiago Motta, l'impianto ospiterà oltre quaranta mila tifosi. Nell'ultima gara del 2021, invece, la Roma affronterà i blucerchiati, sostenuta da più di 43.000 anime. Ennesime dimostrazioni di quanto il popolo romanista creda ancora nei giallorossi i quali dovranno dimostrare di meritare tutto questo amore.