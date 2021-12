Trigoria: consueto allenamento in gruppi. Differenziato per gli infortunati

Dopo la pesante sconfitta con l'inter, la Roma torna ad allenarsi in vista dell'impegno europeo di giovedì

La Roma torna ad allenarsi in vista della sfida di giovedì in Bulgaria contro il CSKA Sofia, l'ultima del girone di Conference League. Scarico per chi ha giocato nella sconfitta contro l'Inter mentre normale seduta di allenamento per tutti gli altri. Gli infortunati: Pellegrini, El Shaarawy, Perez e Spinazzola, si sono allenati individualmente. Continua ad essere assente Felix Afena-Gyan, ancora alle prese con il Covid.