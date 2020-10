Covid a Trigoria: tre positivi nelle giovanili, lunedì tamponi alla prima squadra. Dzeko, la Roma per sorridere

I due giorni di relax concessi da Fonseca sono stati movimentati dalla notizia della positività di tre ragazzi del settore giovanile della Roma. Annullati tutti gli allenamenti e soprattutto lunedì nuovi tamponi alla prima squadra, che inevitabilmente tra le aree comuni di Trigoria e gli allenamenti (con tanto di partitella ieri con la Primaverea), potrebbero essere entrati in contatto con uno dei tre. L’ultimo ciclo di tamponi aveva comunque dato esito negativo per tutti. C’è un caso anche nell’Udinese, che ha affrontato sabato scorso la Roma in campionato: è un membro del gruppo squadra ma non fa parte né della rosa di Gotti né dello staff tecnico. Nanni (rappresentante dei medici di Serie A) però è sicuro: “Rispettando il protocollo non c’è rischio di stop”.

Intanto i giallorossi non impegnati in nazionale hanno approfittato delle 48 ore senza allenamenti: Borja Mayoral e Villar sono rientrati in Spagna, Mirante ha passato qualche ora insieme ai suoi agenti a Milano, Santon e Veretout invece hanno scelto di rimanere a Roma.

Roma terza per ingaggi: Dzeko può spalmare il contratto?

Dzeko si affida alla Roma per ritrovare il sorriso. L’attaccante è stato eliminato con la sua nazionale dai playoff per giocarsi i prossimi Europei. Ora tornerà a Trigoria dove ritroverà anche l’amico Smalling: a Fonseca il compito di rasserenarlo dopo le delusioni delle prime di campionato. Capitolo ingaggi: non è escluso che Friedkin proponga di spalmare il contratto di Edin fino al 2023. I due nuovi proprietari hanno ereditato il terzo monte ingaggi del campionato alle spalle di Juventus e Inter: decisamente troppi per una squadra che non ha centrato un posto in Champions League. Il più pagato è ovviamente Dzeko, dietro di lui ci sono Javier Pastore (4,5 milioni) e Smalling (3,8). Pedro ha firmato a 3 milioni, Borja Mayoral a 2,3 e Kumbulla a 1,8.

Anche Lorenzo Pellegrini deve recuperare il buon umore: Fonseca l’ha spostato accanto a Veretout e lui subito dopo l’Udinese ha “replicato” alle critiche con un post enigmatico su Instagram che invitava al silenzio. Dopo il piccolo intervento al naso è tornato in Nazionale. Col Benevento ci sarà.

Justin Kluivert ha invece iniziato una nuova avventura in Germania al Lipsia. E di lui l’allenatore Nagelsmann ha parlato benissimo: “Somiglia a Gnabry, spero possa diventare forte come lui”. Possibili guai per Pallotta: la sua villa su un’isola di fronte a Boston è in serio pericolo dopo gli uragani che hanno colpito gli Stati Uniti in estate. Ora dovrà mettere in salvo una proprietà da oltre 4 milioni di dollari.