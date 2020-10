Roma, positivi al Covid-19 tre ragazzi del settore giovanile: lunedì tamponi per la prima squadra

Tre giocatori del settore giovanile della Roma sono risultati positivi al tampone del Covid-19. Il test è stato effettuato nel pomeriggio di giovedì, oggi sono arrivati gli esiti e il club giallorosso ha immediatamente sospeso tutti gli allenamenti in programma oggi per tutte le categorie (per la prima squadra oggi era già giorno di riposo), così come sono state annullate le terapie per i calciatori infortunati e le partite di Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15.

Lunedì 12 ottobre è in programma un nuovo giro di tamponi a cui si sottoporranno i ragazzi della Primavera e dell’Under 18, ma in modalità drive-in. Ai test precauzionali si sottoporrà anche la prima squadra (l’ultimo giro di tamponi era risultato per tutti negativo), per cui la ripresa degli allenamenti slitta a martedì. Possibile che uno dei tre sia entrato in contatto con la prima squadra anche durante gli allenamenti, visto che Fonseca era privo dei nazionali (e ieri c’è stata una partitella con la Primavera).