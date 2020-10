Madre Natura contro Pallotta: a rischio distruzione la villa da 4 milioni sull’isola di Nantucket

Il cambiamento climatico non guarda in faccia nessuno. Né tantomeno a chi, come James Pallotta, ha deciso di acquistare anni fa una proprietà sull’isola di Nantucket, a 30 miglia a sud dalla penisola di Capo Cod nello stato del Massachusetts. L’isola è una meta per tantissimi miliardari americani che sono attratti dall’atmosfera e dai colori del mare.

Ma quest’estate – si legge su VanityFair.com – le onde altissime provocati dai due uragani Paulette e Teddy hanno messo in serio pericolo le ville di James Pallotta e del vicino e amico Barry Sternlicht (presidente e CEO di Starwood Capital Group) che si trovano alla fine di Hummock Pond Road, una piccola lingua di terra sulla costa dell’isola di Nantucket. Affascinanti ma super esposte davanti all’Oceano Atlantico.

L’ex presidente della Roma – che è anche proprietario sulla stessa isola di un’enorme struttura con scuderie per i cavalli e appartamenti per gli ospiti su Eel Point Road – ha acquistato nel 2003 il “piccolo” cottage davanti al mare per 1 milione e mezzo di dollari. Poi ha dato il via alla ristrutturazione, portando l’intera struttura al valore di 4,2 milioni di dollari prima delle tempeste di questa estate.

Ora però deve fare i conti con la furia di madre natura: un’altra tempesta potrebbe potenzialmente spazzare via entrambe le case. “Avere un piano anche a breve termine sarebbe una scelta saggia, questo è stato un campanello d’allarme per tutti“, ha detto Jeff Carlson, direttore del dipartimento di risorse naturali di Nantucket.