Udinese, c’è un positivo al Covid. Annullata l’amichevole con il Pordenone

Nell’Udinese c’è un caso di Covid-19. Ad annunciarlo è stata la stessa società bianconera con un comunicato ufficiale con cui ha annunciato anche l’annullamento dell’amichevole contro il Pordenone inizialmente in programma oggi pomeriggio. L’Udinese è stata l’ultima avversaria della Roma sabato scorso. Ecco la nota.

“Udinese Calcio comunica che la gara amichevole di questo pomeriggio contro il Pordenone è annullata, a titolo prudenziale, a causa della riscontrata positività al COVID 19 di un componente, non calciatore né membro dello staff tecnico, del gruppo squadra Udinese. In conseguenza di ciò, come previsto dai regolamenti, tutto il gruppo squadra è stato posto in autoisolamento domiciliare. Il programma degli allenamenti resta inalterato secondo i protocolli vigenti”.