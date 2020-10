Roma terza per monte ingaggi in Serie A: Dzeko il più pagato, poi Pastore e Smalling

Come ogni anno, ‘La Gazzetta dello Sport’ ha pubblicato gli ingaggi delle 20 squadre di Serie A. In questi mesi c’è stata una corsa per alleggerire il monte stipendi e i costi di gestione e personale in seguito all’emergenza Covid: all’alba di questa nuova stagione, la somma totale degli ingaggi della Roma è scesa da 125 milioni a 112. I giallorossi sono terzi in questa speciale classifica, alle spalle di Juventus (236 milioni) e Inter (149). Il giocatore più pagato della rosa romanista è sempre Edin Dzeko con 7,5 milioni a stagione, seguito da Javier Pastore (4,5) e Chris Smalling (3,8)mentre ai piedi del podio Mkhitaryan con 3,5 milioni all’anno. Per quanto riguarda gli altri nuovi acquisti, Pedro ha firmato un contratto da 3 milioni, Borja Mayoral da 2,3 milioni e Kumbulla da 1,8. Decimo posto per Nicolò Zaniolo con 2,5 milioni in coabitazione con Federico Fazio.

Questo l’elenco completo pubblicato dalla Gazzetta:

Dzeko 7,5

Pastore 4,5

Smalling 3,8

Miki 3,5

Pau 3

Pedro 3

Spinazzola 3

Veretout 3

Diawara 2,5

Fazio 2,5

Zaniolo 2,5

Borja 2,3

Jesus 2,2

Karsdorp 2,2

Mancini 2

Perez 2

Cristante 1,8

Kumbulla 1,8

Peres 1,8

Ibanez 1,5

Villar 1,2

Mirante 1

Calafiori 0,4

Boer 0,2