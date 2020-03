Coronavirus LIVE, rinviati Nations League ed Europei U21. Szczesny: “Orgoglioso di essere in Italia”

Dopo l’annuncio del rinvio degli Europei al 2021, l’Uefa ha liberato il mese di giugno per permettere il completamento dei campionati nazionali e delle coppe europee. È questa la priorità di tutti, anche se resta tutto appeso a quando sarà la fine dell’emergenza coronavirus che consentirà la ripresa del calcio giocato. Andando oltre una determinata scadenza (intorno a metà maggio), però, si rischia di non poter più completare i campionati, dal momento che Champions ed Europa League avranno la precedenza e si giocheranno – se necessario – anche nel weekend togliendo finestre utili per i campionati. Per questo il rischio è di un congelamento della classifica senza assegnazione di scudetto e retrocessioni.

CRONACA LIVE

Ore 13.20 – La Uefa ha intenzione di chiedere 400 milioni di danni ai Paesi partecipanti dopo il rinvio di Euro2020. Settanta di questi all’Italia, che non ha intenzione di cedere. (leggi la notizia)

Ore 13.00 – Bellissimo messaggio di Szczesny sui social: “Mentre continuiamo a preoccuparci delle nostre famiglie e dei nostri cari, nella speranza che il virus non li colpisca, continuiamo a chiederci come sia successo tutto ciò. Probabilmente, una risposta non c’è. Possiamo allora pensare al futuro: come cambierà la nostra società? Tutto tornerà davvero alla normalità? Mi vengono in mente un po’ di cose… Qualcuno penserà che sono stato sfortunato. Che, di questi tempi, lavorare in Italia, il Paese più colpito dal virus, non sia qualcosa di positivo. Ma non sono d’accordo. Mi sento fortunato ad essere qui perché so bene che l’Italia alla fine ce la farà. Come? Con la passione e il senso d’appartenenza che contraddistingue questa nazione. I bambini delle prossime generazioni, sui libri, a scuola, non sentiranno parlare del Coronavirus in Italia, ma dell’architettura, della moda, del cibo e dell’arte. Perché l’Italia è più grande, più forte di tutto quello che sta succedendo. Proprio per questo, anche se mi manca tantissimo la mia famiglia, sono orgoglioso di condividere con gli italiani questo momento. Tieni duro, Italia!”.