Coronavirus, El Shaarawy lancia la raccolta fondi a favore dei ricercatori dello Spallanzani

Continuano le campagne di sensibilizzazione e le raccolte fondi promosse dai calciatori di tutto il mondo. Uno dei giocatori maggiormente in prima linea è Stephan El Shaarawy, che sui propri canali social ne ha lanciata una per aiutare lo Spallanzani nella ricerca scientifica per sconfiggere il coronavirus. Ecco il post: “Gli ospedali e le strutture sanitarie sono in emergenza. Stiamo tutti contribuendo per potenziare i reparti delle realtà più vicine a noi o quelle che hanno più ricoveri… ma anche la ricerca scientifica ha bisogno del nostro supporto. Aiutiamo l’ospedale Spallanzani che si sta occupando, in queste ore difficili, di trovare una cura o un vaccino per sconfiggere il virus Covid-19. Abbiamo un obiettivo: fare goal finalizzando l’acquisto di portatili di reparto diretto che permetteranno ai ricercatori di trovare un modo per velocizzare i percorsi di diagnosi e di cura del paziente. Chi dei miei amici giocatori si unisce? La ricerca non ha territorio o nazione: giochiamo (e vinciamo) questa partita fuori dal campo!”.