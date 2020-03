Malagò: “Serie A, il 3 maggio si può ripartire: c’è luce in fondo al tunnel”

Anche Giovanni Malagò dice la sua sulla possibile ripartenza del campionato il prossimo 3 maggio, coronavirus permettendo. Il numero uno del Coni è intervenuto a Sky Sport, ecco le sue parole: “Ho letto le parole di Gravina e mi sembra un’analisi lucida. Qualche incastro non è ponderabile perché ci sono squadre impegnate nelle coppe e non ci si può sovrapporre, però approvo quanto dice. Se tutto dovesse funzionare, il 3 maggio si dovrebbe ripartire: nella complicazione generale c’è una luce in fondo al tunnel. Comunque il 26 convocherò una Giunta straordinaria in cui parteciperà Spadafora, saremo collegati in videoconferenza e vedremo cosa accadrà”.