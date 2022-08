Camara è la prima scelta a centrocampo. Smentito il ritorno di Nainggolan

Superata quota 35000 abbonati per le gare di coppa. Il Frosinone ha messo gli occhi su Calafiori

Anche Calafiori è in uscita, è fuori dal progetto tecnico di Mourinho. La Roma sta cercando di cederlo negli ultimi giorni di mercato. Il Frosinone ha chiesto informazioni per il terzino sinistro. Radja Nainggolan ha commentato la notizia su un suo possibile ritorno alla Roma. Queste le sue parole: "Se avessi l’opportunità di tornare alla Roma lo farei 10 volte. In questi giorni si è parlato di un mio ritorno ma sono solo chiacchiere da bar”.