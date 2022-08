A Torino in oltre 2mila al seguito dei giallorossi

Settore ospiti dell’Allianz polverizzato in poche ore. E con il Monza altro sold out

I biglietti sono stati polverizzati in poche ore, ennesimo sold out di questo inizio di stagione giallorossa: Olimpico sempre pieno, settore ospiti di Salerno esaurito, stessa cosa a Torino contro la rivale di sempre.

Un’onda lunga di amore e di fiducia nella squadra e in Mourinho che non accenna a diminuire, visto che anche per la partita in casa con il Monza da giorni non c’è più un biglietto.