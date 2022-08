Mercato, Calafiori è in uscita: il Frosinone ha chiesto il terzino sinistro

Calafiori è fuori dal progetto tecnico di Mourinho. La Roma sta cercando di cederlo negli ultimi giorni di mercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il Frosinone ha chiesto informazioni per il terzino sinistro. Il classe 2002 è reduce dal prestito al Genoa dove non ha trovato spazio. Riccardo rischia di non vedere mai il campo in questa stagione poiché a sinistra c'è tanta concorrenza. Il ritorno di Spinazzola e l'esplosione di Zalewski chiudono ogni porta a Calafiori che potrebbe ripartire dalla Serie B.