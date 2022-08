Il Gallo canta per Mou

La svolta che ha sbloccato la situazione è arrivata nel pomeriggio di ieri, quando con la Cremonese è stata trovata la formula giusta per il trasferimento a titolo definitivo di Felix

Per Andrea Belotti l'attesa sta finalmente per concludersi, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo. Nelle prossime ore infatti il Gallo si imbarcherà sul volo che lo porterà alla corte di José Mourinho , che da giorni attende con impazienza l'ex capitano del Torino.

La svolta che ha sbloccato la situazione è arrivata nel pomeriggio di ieri, quando con la Cremonese è stata trovata la formula giusta per il trasferimento a titolo definitivo di Felix Afena Gyan. Dopo giorni di trattative, l'accordo per la cessione dell'attaccante ghanese è stato raggiunto sulla base di un'offerta dei grigiorossi che comprende una parte fissa di poco superiore ai 6 milioni di euro , più altri 3 milioni legati ad eventuali bonus oltre ad una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Il volo di Belotti non è ancora stato programmato, ma il giocatore è stato allertato e tra oggi e domani dovrebbe arrivare a Trigoria. Se per l'ingaggio di Belotti manca sempre meno, c'è ancora da attendere per quanto riguarda il centrocampista che dovrà rimpiazzare Wijnaldum nella prima parte di stagione.