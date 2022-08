Roma, boom di abbonamenti anche per le coppe: superata quota 35.000

E' stata aperta ieri la vendita libera per il mini abbonamento che comprende le tre gare del girone di Europa League e l'ottavo di finale della Coppa Italia. Domani alle ore 13 ci saranno i sorteggi per il girone, nel frattempo le tessere staccate hanno superato quota 35.000 superando la media di 29.000 spettatori dell'ultima partecipazione dei giallorossi in Europa League. Un'altra dimostrazione d'amore dei tifosi della Roma che stanno facendo registrare dei numeri record. Martedì contro il Monza ci sarà il nono sold out di fila allo stadio Olimpico, mentre sabato per la sfida all'Allianz Stadium sono attesi oltre 2000 sostenitori proveniente dalla capitale e non solo.