Juventus-Roma, domani alle 15 la conferenza stampa di Mourinho

L'allenatore giallorosso José Mourinho interviene domani alle 15:00 in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma. Il tecnico portoghese presenterà il big match della terza giornata di Serie A rispondendo alle domande dei giornalisti nella sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. La gara di sabato alle 18:30 sarà determinante per le ambizioni dei capitolini. Lunedì, invece, lo Special One non parlerà in conferenza in vista di Roma-Monza di martedì alle 20:45.