Juventus, lavoro in vista della sfida con la Roma: Bonucci e Szczesny in gruppo

Questa mattina la Juventus si è allenata in vista della gara con la Roma di sabato. I bianconeri hanno svolto esercitazioni per il possesso palla nello stretto e sulla finalizzazione e lo sviluppo della manovra contro il pressing avversario. Leonardo Bonucci e Wojciech Szczesny hanno lavorato in gruppo e saranno a disposizione di Allegri. Il mister toscano parlerà domani in conferenza stampa alle 13.30, mentre Mourinho alle ore 15. Sabato alle 18.30 ci sarà il fischio d'inizio della sfida tra Juventus e Roma. Lo Special One dovrà fare a meno di Zaniolo e di Wijnaldum.