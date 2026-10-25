Anche il rientro di Svilar è più vicino: nel mirino il Sassuolo, a Manchester contro lo United non può esserci. In casa Red Devils Carrick a rischio esonero
Polemiche sulle parole di Allegri dopo Napoli-Roma. Brillano Soulé e Balerdi
Napoli-Roma ha portato 1 punto nella Capitale, ma anche polemiche e prestazioni esaltanti. Max Allegri è finito nella bufera dopo le dichiarazioni nella pancia al Maradona e per domani, lunedì, sono attese le decisioni del Giudice Sportivo e l'eventuale apertura di un fascicolo da parte della Procura Federale. E' da Trigoria, però, che i tifosi attendono una risposta: i Friedkin devono difendere la Roma. Sul rettangolo verde, invece, hanno brillato due argentini. Il primo è Soulé: il numero 18 si è caricato la squadra sulle spalle nel tempio di Maradona, trovando il terzo gol stagionale e numeri da top e ricevendo l'elogio anche di Giaccherini. Il secondo è Balerdi: 12° marcatore diverso nel calcio totale di Gasp, il difensore centrale è entrato nella storia al Maradona. Dolcissima la dedica della fidanzata del centrale. Tutta da ridere, infine, l'imitazione di Mancini su Allegri.
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