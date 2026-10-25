Prima il rosso, poi le proteste con il quarto uomo e la giacca tolta per la rabbia. Una scena già vista, anche se inutile visto il gol correttamente assegnato alla Roma. Allegri è stato il protagonista della sfida del Maradona negli ultimi minuti e nelle vicinanze della sala stampa si è anche lasciato sfuggire un commento infelice sulla Roma a cui - secondo lui - "hanno messo la Champions in tasca" lo scorso anno. Nel video pubblicato da DAZN sulla reazione delle due panchine al 3-3 molti tifosi si sono concentrati sulla reazione di Gianluca Mancini all'espulsione di Allegri: il difensore, dopo la scenata del tecnico, lo ha imitato prendendolo in giro mentre era in panchina. Scaramucce a distanza tra due toscani oltre che, ovviamente, per la rivalità tra Roma e Napoli. E il video è già virale.