Leonardo Balerdi è entrato nella storia della Serie A. Oltre a essere il dodicesimo marcatore della Roma in stagione e l'aver segnato la sua prima doppietta da calciatore, infatti, il difensore argentino ha fatto registrare un'altra statistica particolare. Il motivo è presto svelato e, spoiler, c'entra anche Maradona. Balerdi infatti, come evidenziato da Giuseppe Pastore, è stato il primo calciatore argentino a segnare almeno due reti al Napoli da quando l'ormai ex San Paolo è stato intitolato al Pibe de Oro, il 4 dicembre 2020. Dal 2012, inoltre, nessun argentino aveva segnato una marcatura multipla a Napoli: l'ultimo fu Larrivey nel ko per 6-3 del Cagliari.